Overval op Hoogvliet in Rijswijk; dader op de vlucht

Foto: Regio15

RIJSWIJK - Op het Hendrik Ravesteijnplein in Rijswijk is maandagavond rond 20.00 uur de sigarettenbalie van de Hoogvliet overvallen. De dader is gemaskerd en is er met een onbekende buit vandoor gegaan.





Er zijn geen gewonden gevallen.



De politie is op zoek naar een blanke man van rond de 25 jaar. Hij draagt donkere kleding, heeft een capuchon op en is in het bezit van een steekwapen. De dader is weggerend in de richting van de Burgemeester Elsenlaan. Hij kwam vlak voor sluitingstijd de winkel binnen.Er zijn geen gewonden gevallen.