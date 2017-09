Automobilist valt in slaap en knalt tegen boom: auto in puin

Auto in puin op Benoordehoutseweg Den Haag (foto: Politie)

DEN HAAG - Een automobilist heeft maandag een flinke klapper gemaakt op de Benoordenhoutseweg in Den Haag. De bestuurder van het voertuig was in slaap gevallen en raakte van de weg, meldt de politie.







De auto kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand en lag volledig in puin. Ondanks dat de schade groot was, heeft de bestuurder volgens de politie weinig letsel aan het ongeluk overgehouden.