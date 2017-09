Outletcentrum Zoetermeer definitief van de baan

ZOETERMEER - Het outletcentrum in Zoetermeer is definitief van de baan. De voltallige Zoetermeerse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben de komst van Holland Outlet Mall (HOM) maandagavond afgeblazen. De PvdA wil dat de kosten worden verhaald op de initiatiefnemers van het winkelcentrum.

Op de plek van het Woonhart zou een futuristisch outletcentrum van maximaal 31.000 vierkante meter moeten komen. Maar afgelopen weekend trok projectontwikkelaar Provast zich terug uit de plannen. Door vertragingen zou het volgens de ontwikkelaar erg moeilijk worden om het project tot een goed einde te brengen.Coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) zien geen toekomst meer in de HOM. 'Jammer dat we zo'n gok hebben genomen en dat het niet is gelukt', zegt Lisette meijer van de VVD. LHN hoort ook 'veel positieve verhalen' uit de stad over de HOM , maar ook deze partij trekt nu de steun in. Toch gooit de partij de deur niet definitief dicht. Nieuwe initiatieven zijn welkom.Ook oppostiepartijen zien het outletcentrum niet meer zitten. De SP eist excuses van het college. 'Wat SP betreft komt de Holland Outlet Mall er niet nu en straks ook niet. Laten we die duidelijkheid geven aan de stad', aldus fractievoorzitter Lennart Feijen.Marijke van der Meer van Zó Zoetermeer noemt het vastlopen van de HOM 'een complete afgang'.