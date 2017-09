17-jarige 'Max Verstappen' raast met 200 kilometer per uur over A12

Foto: Politie Gouda

GOUDA - De politie in Gouda heeft een 17-jarige jongen opgepakt die met 200 kilometer per uur over de A12 raasde. De jeugdige bestuurder, die zich even Max Verstappen waande, reed ook nog eens zonder rijbewijs.









Ter hoogte van Gouda kwam de bestuurder in het vizier van de politie. Uiteindelijk lukte het de agenten de dollemansrit bij Woerden te stoppen. De jongen eindigde na zijn rit voor een nachtje in de cel. Hij had de auto van een vriend geleend, laat de politie weten.