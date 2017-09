West Wekker: Holland Outlet Mall afgeblazen en betaald parkeren op Scheveningen

DEN HAAG - Goedemorgen! Lekker geslapen? Wij hebben het belangrijkste nieuws van gisteravond weer voor je op een rijtje gezet. De komst van de Holland Outlet Mall in Zoetermeer is gisteren definitief afgeblazen. En betaald parkeren op Scheveningen, dat wordt binnenkort realiteit. Dit en meer in de West Wekker.

Het outletcentrum in Zoetermeer is definitief van de baan. De voltallige Zoetermeerse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben de komst van Holland Outlet Mall (HOM) gisteravond afgeblazen. De PvdA wil dat de kosten worden verhaald op de initiatiefnemers van het winkelcentrum.De politie in Gouda heeft een 17-jarige jongen opgepakt die met 200 kilometer per uur over de A12 raasde. De jeugdige bestuurder, die zich even Max Verstappen waande, reed ook nog eens zonder rijbewijs.Je auto gratis parkeren op Scheveningen is vanaf 30 november verleden tijd. De gemeente voert in het Haagse Haven-, Staten- en Geuzenkwartier betaald parkeren in om zo de parkeeroverlast aan te pakken.Op het Hendrik Ravesteijnplein in Rijswijk is gisteravond rond 20.00 uur de sigarettenbalie van de Hoogvliet overvallen. De dader was gemaskerd en is er met een onbekende buit vandoor gegaan. Weer: De kans op buien neemt geleidelijk af en komt er in de middag wat meer zon. Bij een matige tot (vrij) krachtige westenwind wordt het 17 graden.Elke dinsdag kun je misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag je hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.In deze aflevering aandacht voor:- Twee woninginbrekers in Den Haag. Ze werden meteen bij binnenkomst duidelijk vastgelegd door een bewakingscamera.- Een woninginbraak in Den Haag, waarbij de verdachten eveneens werden gefilmd.- Veertien brandjes die gesticht werden in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten in mei. De politie houdt er rekening mee dat dit het werk van dezelfde dader of daders.- Sieraden waarvan de politie de eigenaar zoekt.- Een overval die eind juni werd gepleegd bij een snackbar aan het Forellendaal in Den Haag. Er is beeld van de verdachte.- Een babbeltruc waarvan een 77-jarige vrouw het slachtoffer werd. De twee verdachten zijn gefilmd.- De diefstal van een aantal zonnebrillen bij een opticien in Den Haag. Van de drie verdachten worden er op dit moment nog twee gezocht.