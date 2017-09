Leidse wetenschappers krijgen Spinozaprijs uitgereikt

Foto: Koninklijke Schouwburg Den Haag

DEN HAAG - Vier in Nederland werkzame topwetenschappers krijgen dinsdag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de Spinozaprijs uitgereikt. Onder anderen twee onderzoekers van de Universiteit Leiden krijgen de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap.





Biofysicus Alexander van Oudenaarden uit Utrecht krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar cellen in levende wezens. Ook dit onderzoek is belangrijk om te begrijpen hoe ziektes ontstaan en kunnen worden genezen. Albert Heck van de Universiteit Utrecht onderzocht de eiwitten in menselijke cellen. Door zijn onderzoek kunnen betere medicijnen worden gemaakt.



2,5 miljoen euro



Elk jaar winnen maximaal vier onderzoekers de Spinozaprijs voor hun bijzondere en inspirerende werk. De wetenschappers krijgen ieder 2,5 miljoen euro. Het bedrag is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.



