'Voor ons is de maat vol', Ajax-fans balen van maatregelen gemeente Den Haag

DEN HAAG - Ajax-supporters willen een gesprek hebben over het bijwonen van voetbalwedstrijden van hun club in Den Haag. Nu mogen ze dit niet, na ongeregeldheden uit het verleden. Gevolg is dat ze ook de bekerwedstrijd van 20 september tegen SVV Scheveningen - die is verplaatst naar het ADO-stadion - aan zich voorbij moeten laten gaan. 'Dit is ons een doorn in het oog.'

'Er bestaat op dit moment geen straf vanuit de KNVB of andere autoriteiten als het gaat om het bezoeken van de wedstrijd door Ajax-supporters', benadrukt Sander Huisman van de AFCA Supportersclub. 'Zeven jaar geleden hadden we wel te maken met een straf vanwege gebeurtenissen uit het verleden, maar die straf zit er inmiddels alweer vier jaar op. In totaal mogen we nu dus al elf jaar niet naar wedstrijden in Den Haag. De afgelopen vier jaar is er helemaal niets gebeurd vanuit met name de Haagse autoriteiten, dit irriteert me mateloos. De emmer was al vol en de druppel was het moment dat we ook niet naar de bekerwedstrijd op Scheveningen mochten, omdat die wordt gespeeld in het ADO-stadion .'De gemeente ziet een risico in het feit dat ADO-fans zich op het moment van het bekerduel SVV-Ajax bij hetzelfde stadion verzamelen voor de wedstrijd van hun club tegen Feyenoord . Dat snapt Huisman. 'Maar wat ons betreft móet Ajax daar helemaal niet spelen. Er moet wat ons betreft serieus worden gezocht naar een locatie waar Ajax wel voor de eigen supporters kan spelen.'Het zit Huisman niet lekker dat het vooroverleg voor het bekerduel met SVV tot twee keer toe op het allerlaatste moment werd afgezegd door de Haagse autoriteiten. Zonder opgaaf van redenen. 'Zo'n overleg is standaard', legt Huisman uit. 'Uitwedstrijden worden altijd georganiseerd in overleg met de betrokken clubs en supportersverenigingen.'Dat de AFCA Supportersclub daarna de mededeling kreeg dat de bekerwedstrijd in het stadion van ADO afgewerkt zou worden zonder uitsupporters, irriteert de Amsterdamse fans. 'Voor ons is de maat vol.'Huisman kan zich niet voorstellen dat ADO-supporters de Ajacieden er liever niet bij hebben bij onderlinge ontmoetingen in Den Haag. 'Wij zijn vóór uitsupporters bij iedere wedstrijd. Bij ons én bij andere clubs.' Hij wil daarover graag een gesprek aangaan.'De afgelopen jaren zijn we met veel clubs en supportersverenigingen in gesprek om uitwedstrijden zo goed mogelijk te organiseren', legt Huisman uit. 'Bijvoorbeeld FC Utrecht. Daar hebben we jarenlang in geïnvesteerd en dat gaat nu hartstikke goed. Tot tevredenheid van de clubs, de supportersverenigingen en de autoriteiten. Dus het kán wel, maar dan moet je wel de kans krijgen om in gesprek te gaan.'