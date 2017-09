Hamburgers aan huis in Den Haag? McDonalds heeft plannen voor najaar

DEN HAAG - McDonald's gaat na een proef in Amsterdam vanaf volgende week ook in Rotterdam en Utrecht thuisbezorgen. Als alles goed gaat in die steden dan is Den Haag later dit jaar aan de beurt.





Uit cijfers zou wel blijken dat 88 procent van de mensen die bestellingen plaatst, anders niet voor McDonald's zou kiezen. Ook zou 45 procent binnen een paar weken nog eens bestellen. 'Je kunt wel zeggen dat er een gezond business model achter zit', aldus directeur Manu Steijaert.



Niet alleen Den Haag



Naast Den Haag staat ook Eindhoven op het lijstje van plekken waar de bezorgingsdienst kan worden geïntroduceerd. Daarnast wordt er gekeken naar steden zoals Groningen en Nijmegen. Concurrent Burger King

Volgens MacDonald's nam het aantal bestellingen tijdens de proef in Amsterdam toe tijdens slecht weer en voetbalwedstrijden. Ook de start van het nieuwe studentenjaar doet de hamburgerketen goed. De fastfoodketen kan niet zeggen voor hoeveel extra omzet de bezorging zorgde.Uit cijfers zou wel blijken dat 88 procent van de mensen die bestellingen plaatst, anders niet voor McDonald's zou kiezen. Ook zou 45 procent binnen een paar weken nog eens bestellen. 'Je kunt wel zeggen dat er een gezond business model achter zit', aldus directeur Manu Steijaert.Naast Den Haag staat ook Eindhoven op het lijstje van plekken waar de bezorgingsdienst kan worden geïntroduceerd. Daarnast wordt er gekeken naar steden zoals Groningen en Nijmegen. Concurrent Burger King bezorgt al sinds eind vorig jaar een hamburger of frietje aan huis in Den Haag.