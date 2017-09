Eerste herfststorm op komst: zware windstoten rond 100 kilometer per uur

DEN HAAG - De afgelopen dagen was het al onstuimig, maar woensdag krijgt onze regio de eerste herfststorm voor de kiezen. De wind kan flink uithalen, er worden windstoten tot boven de 100 kilometer per uur verwacht. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

De wind wordt in de nacht van dinsdag op woensdag stormachtig en neemt in de ochtend toe tot stormkracht 9. 'Het wordt een echte stormdepressie, die ontwikkelt zich nu bij Ierland en trekt richting Denemarken', vertelt weerman Huub Mizee. 'Het wordt woensdag geen fijne ochtendspits. Aan de kust krijgen we mogelijk een zuidwesterstorm met zware windstoten.'De meeste wind wordt verwacht tussen 11.00 en 16.00 uur. Bomen zijn gevoelig voor windstoten omdat ze nu nog vol in blad staan. Daarom wordt er gewaarschuwd voor afwaaiende takken en bomen die mogelijk ontworteld kunnen raken.Ook na woensdag verbetert het weer niet. Donderdag komt de temperatuur niet boven de 15 graden uit. Ook dan worden talrijke buien verwacht, mogelijk met onweer.