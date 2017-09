Solar Team TU Delft lijkt gered: accu toch onderweg naar Australië

DELFT - Goed nieuws voor het Nuon Solar Team van de TU Delft: hun handgemaakte accu is toch onderweg naar Australië voor de solar race. Vorige week was de deelname aan de World Solar Challenge voor het team uit Delft nog onzeker, omdat vliegtuigmaatschappijen door recente ongelukken met batterijen de accu niet mee durfden te nemen.

Het was een zware tegenslag voor de studenten van de TU Delft. Hun accu stond in Singapore en het was maar de vraag of die op tijd in Darwin zou zijn. Zonder accu is deelname aan de World Solar Challenge op 8 oktober uitgesloten.Vastberaden om toch mee te doen, werkte het team aan een noodplan: ter plekke een nieuwe accu in elkaar zetten met speciale onderdelen uit Japan. Maar ook met die oplossing zou het krap worden.En nu is de batterij tóch onderweg naar Sydney met vliegmaatschappij Malaysia Airlines. 'Het team is er ontzettend achteraan gegaan. Er is veel contact met de vervoerder geweest en er was veel media-aandacht', vertelt een woordvoerder.Als de accu in Sydney is geland, gaat hij per truck naar Darwin. Dat duurt een dag of vijf. Eind deze week kunnen de studenten dan eindelijk aan de slag met het testen van de zonneauto. 'Dat gaat goed komen', aldus de woordvoerder.