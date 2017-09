Show- en marchingband legt zich neer bij uitsluiting Leids Ontzet

LEIDEN - De trots van Leiden, de show- en marchingband Kunst en Genoegen (K&G), heeft de ruzie met de 3 October Vereeniging min of meer bijgelegd. De band mag desondanks dit jaar niet meedoen met de viering van het Leids Ontzet wegens 'incidenten' waarbij alcohol in het spel was.

In december vorig jaar besloot de 3 October Vereeniging dat K&G voor 1 jaar uitgesloten zou worden van deelname, omdat er teveel mis ging rond de optocht en de taptoe. De afspraak is dat leden K&G daarbij geen alcohol nuttigen, maar niet iedereen hield zich daaraan.'Daarbij is er een aantal incidenten geweest en dat is voor ons aanleiding geweest om na heel veel overleg te besluiten om K&G een jaar niet mee te laten doen', aldus voorzitter van de 3 Octoververeniging Michiel Zonnevylle in december.Dat besluit kwam toen hard aan bij het bestuur van K&G dat juist het gevoel had weer op de goede weg te zijn na een paar moeilijke jaren. Nu is de kou wat betreft K&G weer uit de lucht. 'We hebben ons erbij neergelegd', zegt voorzitter Foort van Oosten.'Je komt elkaar toch weer tegen in de stad rond 3 oktober en dat is altijd gezellig. Ik zal in ieder geval normaal doen', aldus Van Oosten. 'En dan gaan we daarna wel weer de besprekingen in over de afspraken die we voor 2018 gaan maken met de 3 Octobervereniging.'Inmiddels is er op Facebook een petitie begonnen die stelt dat K&G er gewoon bij moet zijn dit jaar. 'Daar houden we ons verre van', aldus Van Oosten.