Inbreker Kampioensingel Den Haag kijkt recht in de camera

DEN HAAG - Dankzij een camera bij de voordeur is er duidelijk beeld van twee woninginbrekers die toeslaan bij een woning aan de Kampioensingel in Den Haag. Eén van hen kijkt zelfs recht in de camera.

De bewoonster van het huis is op maandag 7 augustus niet thuis. Ze krijgt een melding op haar telefoon: het inbraakalarm gaat af. Ze belt haar vriend om te vragen of hij misschien onverwachts thuis is gekomen, maar dat is niet zo. Meteen daarna ontvangt ze een e-mail met daarin foto’s van twee vreemde mannen die haar huis binnen komen. Ze belt meteen de politie, maar de inbrekers zijn dan al verdwenen.Er is niets gestolen. Waarschijnlijk zijn de mannen geschrokken van het alarm. Wel is het kastje van de bel kapot gemaakt en is een kabel van de camera doorgeknipt. Op de beelden zijn de kleuren wat vertekend. Het lijkt alsof de mannen beide roze kleding dragen, maar dat is in werkelijkheid niet zo.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem