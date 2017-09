Veertien branden in Voorschoten en omgeving werk van zelfde dader(s)

VOORSCHOTEN - Tijdens twee nachten in mei zijn veertien branden gesticht in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. De politie houdt er rekening mee dat de branden het werk zijn van dezelfde dader of daders en is op zoek naar meer informatie.

De branden zijn gesticht in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 mei en in die van zaterdag 13 op zondag 14 mei. Een auto, een aantal containers en fietsen, scooters en motoren moeten het ontgelden. In alle gevallen is het vuur snel geblust, maar een aantal branden leveren een gevaarlijke situatie op voor de buurt, omdat ze vlakbij woningen woeden.De meeste branden vinden plaats in de wijken Noord-Hofland in Voorschoten en Stevenshof in Leiden. De politie heeft twee 15-jarige jongens aangehouden als verdachte, maar zij zijn weer vrijgelaten omdat is gebleken dat ze er niets mee te maken hebben. Daarom zoekt de recherche meer informatie. Mogelijk heeft u iets gezien of gehoord van de brandstichtingen, of weet u wie ervoor verantwoordelijk is of zijn.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem