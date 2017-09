Eigenaren van armbanden gezocht

DEN HAAG - De politie is op zoek naar de eigenaar van twee armbanden. De sieraden zijn door iemand verkocht bij een goudinkoper, maar de politie vermoedt dat ze niet van hem waren.

In augustus is de verdachte aangehouden voor belediging van een agent. Hij had een aantal spullen bij zich, waaronder contant geld en een bonnetje van een goudinkoper. Hij bleek de armbanden daar te hebben verkocht. De politie wil graag weten of iemand de armbanden herkent als zijn of haar eigendom.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem