Sieraden ter waarde van 10.000 euro gestolen bij woninginbraak Den Haag

DEN HAAG - Vervelend thuiskomen van vakantie voor de bewoners van een huis aan de Terwestenstraat in Den Haag. Er blijkt te zijn ingebroken. De inbrekers hebben voor 10.000 euro aan sieraden meegenomen, maar zijn gelukkig wel gefilmd.

De inbraak vindt plaats in de vroege ochtend van vrijdag 21 juli. Drie inbrekers doen goed hun best om onherkenbaar te blijven. Mogelijk herkent u ze in combinatie met elkaar.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem