Overvaller snackbar Den Haag draagt opvallende kleding

DEN HAAG - De man die eind juni een snackbar aan het Forellendaal in Den Haag heeft overvallen, draagt opvallende kleding. Op bewakingsbeelden is zijn gezicht niet goed te zien, maar de politie hoopt dat iemand hem herkent in combinatie met zijn kleding.

De overval vindt plaats op woensdag 28 juni bij snackbar Starhapjes aan het Forellendaal in Den Haag. De zaak sluit doordeweeks normaal gesproken om 21.00 uur ’s avonds, maar die woensdagavond zijn er om 21.15 uur nog drie klanten en daarom besluit de eigenaresse om wat langer open te blijven.Plotseling komt er een man binnen. Hij heeft zijn gezicht bedekt met een doek of sjaal, bedreigt de eigenaresse met een vuurwapen en eist geld. Ze opent de kassa en hij haalt het geld er zelf uit. Het verdwijnt in een gele plastic tas. Daarna rent de overvaller weg in de richting van de Brasemdaal. De politie komt graag in contact met getuigen die hem voor, tijdens of na de overval ergens hebben gezien.Op bewakingsbeelden van de naastgelegen supermarkt Hoogvliet is de verdachte te zien. Het gaat om een donker getinte man van tussen de 28 en 40 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en donker, krullend haar dat een beetje onder zijn pet vandaan komt.Hij draagt een witte, soort bodywarmer-achtige trui met een capuchon. Op de mouwen van het shirt dat hij eronder draagt zit zitten emblemen. Verder heeft hij een donkere trainingsbroek van Adidas en donkere schoenen aan. Tijdens de overval droeg hij een doek of een sjaal voor zijn gezicht.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem