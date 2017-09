Drietal met getrokken wapens aangehouden

De politie trok een wapen. (Foto: Facebook politie Waddinxveen)

WADDINXVEEN - Drie mensen zijn maandagmiddag met getrokken wapens aangehouden in Waddinxveen. Ze zaten in een auto. Een getuige had een van hen zien zwaaien met een pistool.

Toen de politie aankwam, was de bestuurder de parkeergarage onder het Gouweplein ingereden.



Na het aanhouden van de verdachten vond de politie in de auto twee balletjespistolen. Die leken op echte pistolen. De wapens zijn in beslag genomen. Het OM zal zich op een later moment buigen over een straf voor de drie.