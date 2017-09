Den Haag: extra geld voor economie, inburgering, wegen en feest

Wethouder Tom de Bruijn van Financiën

DEN HAAG - Extra geld voor de inrichting van de boulevard op Scheveningen, meer geld voor het duurzaam maken van woningen, tien miljoen voor het versterken van de economie, miljoenen voor inburgering en nog eens twee miljoen om te vieren dat Scheveningen 200 jaar badplaats is.

De gemeente Den Haag heeft volgend jaar 70 miljoen euro beschikbaar voor extra investeringen in de stad, blijkt uit de begroting voor volgend jaar, die dinsdag door wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) is gepresenteerd.



Volgens de gemeente zijn de financiën 'goed op orde'. En dus blijven ook de lasten voor de burger laag, in vergelijking met andere gemeenten. De afvalstoffenheffing gaat met twee procent omlaag en ook de tarieven voor bouwleges gaan omlaag.



Traditie



Het is de laatste begroting van het college van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA en een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Dus houdt ook dit stadsbestuur de traditie in stand dat er niet meer hard wordt bezuinigd en dat er geld is voor iedere wethouder.



Dat er volgend jaar eenmalig 69 miljoen euro over is, komt vooral omdat De Bruijn de reserves - voor onder meer grote projecten - van de gemeente nog eens goed heeft doorgespit. Ook was er meer geld opzij gezet voor onderhoud aan vastgoed van de gemeente en sportvoorzieningen dan nodig. Drie miljoen houdt de gemeente over uit het budget voor thuislozen en gezondheidszorg.



Duurzaamheid



Een flink deel van dat geld (zes miljoen) naar een investeringsfonds. Dat is bedoeld over veranderingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid, energie, economie en bevolkingsontwikkeling mogelijk te maken. In de praktijk gaat het geld naar verbetering van het openbaar vervoer in de regio, de ontwikkeling van het gebied tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands spoor en Laan van NOI, dat tegenwoordig bekend staat als het Central Innovation District en de kustzone.



Verder wordt in 2018 een groot feest gevierd. Dan is Scheveningen officieel 200 jaar badplaats. Met als thema ‘Feest aan Zee’ zijn er tentoonstellingen en evenementen om dat te herdenken. Kosten: twee miljoen.



Banen



Een fors bedrag (tien miljoen) gaat ook naar het versterken van de economie, het scheppen van banen en het begeleiden van mensen met een taalachterstand. Even iets grote bedrag (ruim elf miljoen) gaat naar het mooier maken van de buitenruimte. Daaronder valt het instandhouden van bomen en kades. Ook wordt hiervan het Noordeinde opnieuw ingericht en krijgen de woonwijken in Loosduinen een opknapbeurt. Verder wordt het deel van de boulevard tussen de pier en Sea Life opnieuw ingericht.



Om de stad en de kust bereikbaar te houden, wil het college burgemeester en wethouders het gebruik van het openbaar vervoer en het fietsgebruik laten stijgen. Daarom wordt er extra geïnvesteerd in het verbeteren van het tramnetwerk, extra P&R-voorzieningen en de aanleg van nog meer sterfietsroutes.



Champagneglazen



De PvdA en de Haagse Stadspartij lieten vandaag in een eerste reactie al weten teleurgesteld te zijn in het feit dat de gemeente geld dat was bestemd voor de zorg overhoudt. 'Het college giet overgebleven zorggeld in champagneglazen. Ik vind dat kwetsbare ouderen in Scheveningen, of waar dan ook in de stad, niet uit te leggen,' aldus PvdA-fractieleider Martijn Balster.



Zijn collega Peter Bos (HSP): 'Met dat geld kun je bijvoorbeeld de eigen bijdrage van de WMO afschaffen of verlagen. Voor ons een heel belangrijk punt.'