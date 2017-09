Docent krijgt lagere straf voor kinderporno

Archieffoto

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Arjen L. uit Nieuwerkerk aan den IJssel is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 200 dagen vanwege het maken van kinderpornografische foto’s van zijn kinderen. Dat is een veel lagere straf dan het Openbaar Ministerie had geëist. Het OM beschuldigde de 38-jarige docent van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad in Rotterdam ook van ontucht met twee tienermeiden, maar dat is volgens de rechtbank niet bewezen.





De politie startte een onderzoek tegen hem. Daaruit bleek dat hij foto’s van zichzelf gemaakt had in opgewonden toestand met zijn jonge kinderen erbij. Bij een van die kinderen had hij ook een ontuchtige handeling gepleegd.



Behandeling



Het OM eiste twee weken geleden een



De verdachte moet zich van de rechtbank wel laten behandelen, zodat hij zijn seksuele gedrag beter kan beheersen. Doet hij dat niet, dan zal hij alsnog een voorwaardelijke celstraf van 240 dagen moeten uitzitten. De rechtbank vindt bewezen dat hij kinderpornografische foto’s van zijn kinderen maakte en dat hij een ontuchtige handeling uitvoerde bij een van de kinderen.

De zaak kwam aan het rollen toen een 18-jarige leerlinge eind vorig jaar op de middelbare school haar beklag deed bij een vertrouwenspersoon over het gedrag van de docent, dat 'grensoverschrijdend' zou zijn. Hij zou haar betast hebben en gaf haar ook een tongzoen. Vervolgens werd hij ervan beschuldigd ook bij een 15-jarige leerlinge ontucht gepleegd te hebben.De politie startte een onderzoek tegen hem. Daaruit bleek dat hij foto’s van zichzelf gemaakt had in opgewonden toestand met zijn jonge kinderen erbij. Bij een van die kinderen had hij ook een ontuchtige handeling gepleegd.Het OM eiste twee weken geleden een celstraf van 18 maanden . Dat is ongeveer een jaar meer dan de rechtbank nu heeft opgelegd. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij de 18-jarige leerling dwong tot fysiek contact. De man zou geen gebruik hebben gemaakt van zijn overwicht als docent van de school. Ook is volgens de rechtbank niet aangetoond dat hij het 15-jarig meisje had betast. Wel had hij haar foto’s gestuurd van zijn ontbloot bovenlijf. Dat is volgens de rechtbank 'ongepast', maar niet strafbaar.De verdachte moet zich van de rechtbank wel laten behandelen, zodat hij zijn seksuele gedrag beter kan beheersen. Doet hij dat niet, dan zal hij alsnog een voorwaardelijke celstraf van 240 dagen moeten uitzitten. De rechtbank vindt bewezen dat hij kinderpornografische foto’s van zijn kinderen maakte en dat hij een ontuchtige handeling uitvoerde bij een van de kinderen.