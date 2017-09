Boer Gerard is miljonair tegen wil en dank

STOMPWIJK - Nederland kent 106.000 miljonairs en de meeste daarvan komen uit de agrarische sector. Dat heeft het CBS dinsdag bekendgemaakt. Een van die bijna 13.000 miljonairs uit de agrarische sector is Gerard Ammerlaan, maar hij is het tegen wil en dank.

Ammerlaan uit het gehucht Wilsveen (tussen Stompwijk en Zoetermeer) is op papier miljonair. Dat zit namelijk zo: het boerenbedrijf is al meer dan driehonderd jaar in het bezit van de familie. Ammerlaan heeft een flinke lap grond en die valt precies in het gebied van de Driemanspolder. De Driemanspolder is de naam van een polder tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Waar nu nog akkers liggen kunnen bezoekers straks - als Ammerlaan het bod op zijn land accepteert - in een bos- en waterrijk gebied wandelen, fietsen, varen en op andere manieren van de natuur genieten. Daarnaast is de Driemanspolder belangrijk voor de veiligheid in deze regio: bij extreme regenval is hier ruimte voor overtollig water uit de omgeving.Ammerlaan heeft een bod gekregen voor een deel van zijn grond. Dat moet hij wel verkopen, anders wordt de grond onteigend en komt hij met lege handen te staan. ‘Ja, je kunt wel zeggen dat ik dan mijn schaapjes op het droge heb, maar ik lach als een boer met kiespijn. Want het liefst had ik de grond niet verkocht, ik ben aan het land verknocht, maar ik kan niet anders dan dit bod accepteren.’Het aantal miljonairs bedraagt 1,4 procent van de Nederlandse bevolking. Zij bezitten gezamenlijk 44 procent van het totale vermogen van Nederlandse huishoudens. Het gemiddelde bezit per miljonairshuishouden is 2,9 miljoen euro.Er kwamen in 2015 circa 500 miljonairs bij. Dankzij een nieuwe en betrouwbaardere berekeningsmethode stelt het CBS vast dat het aantal huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer (exclusief de eigen woning) is gegroeid tot 106.200. Dat zijn er 500 meer dan in 2014.