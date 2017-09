HTM gaat energie besparen: zonnepanelen op tramstations

Archieffoto: ANP

DEN HAAG - Het openbaar vervoer in Zuid Holland gaat energie besparen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) sluit daar binnenkort een overeenkomst over met de HTM in Den Haag en de RET in Rotterdam.





Ook gaat onderzocht worden hoe de remenergie van de RandstadRail en trams teruggewonnen kan worden. De plannen moeten volgende week nog wel officieel goedgekeurd worden.



De HTM gaat voor 4 miljoen euro aan zonnepanelen plaatsen op haar kantoren en remises en de MRDH legt panelen neer op de daken van HTM-stations. De opgewekte stroom wordt rechtstreeks geleverd aan de haltes, wat moet leiden tot een lagere energierekening bij de HTM. De investeringen moeten binnen 21 jaar terugverdiend worden. Bovendien willen de vervoersbedrijven de komende jaren overschakelen op donkergroene stroom, dit is elektriciteit die regionaal wordt opgewekt.