Honden in stromende regen aan boom achtergelaten in De Lier

De honden in kwestie. (Foto: Twitter.com/@JohnRTZ_ZuidH)

DE LIER - Twee honden zijn maandagavond door de dierenambulance bevrijd in De Lier. De twee beestjes zaten in de stromende regen vastgebonden aan een boom aan de Nieuwe Tuinen in het dorp.





'Het is schandalig', zegt Theo de Wijs van de gelijknamige dierenambulance. 'Dit doe je mensen niet eens aan, laat staan een dier.'



Vragen



Volgens De Wijs heeft een klein buurtonderzoek niets opgeleverd en ook een dag later heeft een eventuele eigenaar zich nog steeds niet gemeld. De honden zijn niet gechipt en ook op hun halsband stond geen naam of adres.



'Dit is echt niet leuk, en dat ook nog eens in zulk noodweer', besluit De Wijs. De dieren zijn overgebracht naar Dierenasiel 't Julialaantje in Rijswijk.



