Eerste eco-wijk in Den Haag: ‘We gaan er een soort walhalla van maken’

De Groene Mient. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De eerst eco-woonwijk van Den Haag viert dinsdag een feestje. De volledig energieneutrale woonwijk is officieel geopend. De Groene Mient is een nieuwe wijk in de Vruchtenbuurt met 33 woningen die door de bewoners zelf zijn gemaakt. De wijk staat op de locatie waar vroeger het Maris College stond.

De bewoners zelf noemen De Groene Mient een 'sociaal en ecologisch woonproject'. De bewoners hebben de grond gekocht van de gemeente en de woningen samen met een architect gebouwd. De Vereniging Groene Mient heeft een visie en daar moeten alle bewoners zich aan houden.



Centrale plek is de grote gezamenlijke, ecologische tuin met waterbergingen. In die tuin komt ook een gemeenschappelijk gebouw dat bedoeld is als ontmoetingsruimte.



Energiesystemen



Daarnaast zijn alle woningen dus energieneutraal. Alle huizen wekken samen jaarlijks evenveel stroom op dat nodig is voor verwarming en warm water. De bewoners gebruiken verschillende energiesystemen zoals warmtepompen, zonnecollectoren, warmwater terugwininstallaties en vierhonderd zonnepanelen.



Suzanne van Dijk is een van de bewoners. Ze woont met haar gezin in een van de duurzame woningen. 'We hebben zonnepanelen op het dak die zorgen voor genoeg energie voor warm water en vloerverwarming', vertelt ze. 'Ook is ons keukenblad van duurzaam hout gemaakt en hebben we een buis waar licht van buiten doorheen komt. Daarom hoeven we overdag geen licht aan te hebben.'



Droomhuis



Van Dijk is blij dat ze in de Groene Mient kan wonen. 'Het is een soort droomhuis', vindt ze. 'We hebben vaak het gevoel dat we op vakantie zijn. Als je naar buiten kijkt heb je een enorme groene tuin voor je en veel van onze buren maken daar in de ochtend een wandelingetje in. Ik heb daarom vaak geen zin om naar mijn werk te gaan. Maar het is ook heerlijk thuiskomen.'



En volgens Van Dijk gaat het nog mooier worden. 'Dit is nog maar het begin. De tuin is al heel mooi en groen maar we hebben grootste plannen om hier een soort walhalla van te maken.'