Werkgevers zorg willen personeel lokken met campagne 'Mooi Mensen Werk'

Ouderen in verzorgingshuis

DEN HAAG - Mooi Mensen Werk, dat is het werk in de zorg. En zo heet ook de campagne die dinsdag van start ging om meer mensen in de zorg aan het werk te kríjgen.

De komende jaren zijn nog vele duizenden handen tekort in de zorg. De werkgevers uit de ouderen- en thuiszorg hebben de handen inéén geslagen. Met vlogs, verhalen en gastlessen vertellen zorgwerkers hoe mooi het is om in de zorg te werken.



Een van hen is Tommie Niessen. Hij werkt in de ouderenzorg en vindt dat hartstikke mooi werk. Daarom vlogt en blogt hij daarover. Met een gastles op het mboRijnland in Zoetermeer - opvolger van ID-College en ROC Leiden - trapt hij dinsdag de campagne MooiMensenWerk af.



'Liever oude mensen dan sleutelen aan een auto'



'Ik werk in de ouderenzorg en ik vind het leuk om erover te schrijven en die verhalen op internet te plaatsen', zegt Tommie tegen de eerstejaars Zorg en Welzijn. In deze klas zitten al een paar leerlingen die voor de zorg hebben gekozen.



Terrence bijvoorbeeld heeft stage gelopen in een verpleeghuis in Zevenhuizen. Hiervoor heeft hij een studie autotechniek afgerond, maar kwam toch op de zorg uit. 'Ik vind het mooier om met oude mensen te praten dan om onder een brug aan een auto te sleutelen die niets terugzegt.' Zijn klasgenote Kaylim in het daar hartgrondig mee eens. 'Ik kan er niet tegen als mensen pijn hebben, dan wil ik voor ze zorgen', zegt zij. 'En dan die dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt.'



'Nog wel tien jaar bezig'



De Campagne MooiMensenWerk draait om werkers uit de zorg die op allerlei manieren en via vele kanalen vertellen over hun mooie werk. Dat moet anderen inspireren om ook na te denken over werken in de zorg. Want daar zijn vele duizenden mensen tekort.



'Als er landelijk zo'n 40.000 vacatures zijn dan kunnen we in ons gebied toch zeker 6.000 mensen plaatsen', zegt Coralie Elmont van ZorgZijnWerkt, de samenwerkende zorgwerkgevers die de campagne hebben opgezet. En dat gat is niet zomaar gevuld, geeft zij toe. 'We hebben er onze handen nog wel tien jaar aan vol.'