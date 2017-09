KNVB: Scheveningen - Ajax definitief in stadion ADO zonder Ajax-fans

DEN HAAG - De bekerwedstrijd Scheveningen - Ajax op woensdag 20 september wordt definitief gespeeld in het ADO-stadion. Dat laat de KNVB dinsdag weten. De KNVB vindt het jammer dat er geen Ajax-supporters bij het duel aanwezig mogen zijn en dat de gemeente Den Haag Ajax niet voldoende bij het overleg heeft betrokken.

Om veiligheidsredenen mag de wedstrijd niet worden gespeeld op Scheveningen, in Sportpark Houtrust. Ajax-supporters hebben aangekondigd zondag te demonsteren tegen het besluit van de gemeente.De KNVB wil dat de gemeente op korte termijn in overleg gaat met voetbalclubs Ajax en Scheveningen. 'Om te bezien of een situatie als deze in de toekomst kan worden voorkomen', aldus de voetbalbond.