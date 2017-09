Man opgepakt voor betrokkenheid bij liquidatie Zoetermeerse René en Reneetje

ZOETERMEER - Een 26-jarige Amsterdammer is dinsdagmiddag opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie van de Zoetermeerse René en Reneetje van Doorn. Dat meldt de politie dinsdagavond.

De 49-jarige vader en zijn 23-jarige zoon werden 25 april doodgeschoten in hun auto op een parkeerplaats aan de Edisonstraat in Zoetermeer.De twee zaten in hun auto toen de schutter - zonder dat René en Reneetje - iets door hadden, het vuur op hen opende.De dader sloeg vervolgens met een auto - waarin een handlanger zat - op de vlucht. De vluchtauto werd een straat verderop, op de Curaçao, in brand gestoken. Op de Borneo stond de volgende vluchtauto klaar. Omdat deze niet wilde starten, bedreigden de twee met een wapen een echtpaar uit de buurt om hun Opel Corsa af te staan. De Corsa werd later die dag teruggevonden in Rotterdam.Wat de rol van de opgepakte Amsterdammer precies is, kan de politie niet zeggen. Het onderzoek naar andere verdachten loopt nog.