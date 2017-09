Herinrichten Haags Kerkplein leidt tot veel overlast voor trampassagiers

DEN HAAG - De herinrichting van het Kerkplein in Den Haag en het vervangen van de tramrails daar, neemt veel langer in beslag dan gedacht. Daarom moeten reizigers met de trams rekening gaan houden met omleidingen, schrijft wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) aan de gemeenteraad.

De wethouder heeft afgelopen tijd nog eens extra onderzoeken laten uitvoeren naar de gevolgen van de trillingen die worden veroorzaakt door de zwaardere RandstadRail-voertuigen die in geval van nood over de sporen van het Kerkplein moeten rijden.Conclusie van die studies is dat de plannen moeten worden aangepast. De manier waarop de gemeente aanvankelijk de trambaan wilde funderen biedt namelijk 'onvoldoende garanties om trillingsoverlast voor de omgeving uit te sluiten'.Daarom worden straks rubberen matten onder het spoor aangelegd. Verder is het nodig om de totale constructie te verstevigen omdat er ook vrachtverkeer over de tramsporen rijdt. En wordt een groot deel van het tramtracé aangepakt: ook het stuk op de Dagelijkse Groenmarkt wordt vervangen.Dat heeft grote gevolgen voor de planning, aldus de wethouder. Aanvankelijk was de gedachte dat er twee periodes van negen dagen geen trams zouden kunnen rijden. De extra werkzaamheden zorgen ervoor dat er op het hele Kerkplein acht weken geen trams kunnen rijden.Samen met onder meer de HTM is er daarom een alternatief bedacht. Tramlijn 16 gaat straks tijdelijk vanaf de Lange Vijverberg een andere route rijden naar het Statenkwartier: via de Parkstraat, Scheveningseweg en Eisenhowerlaan.De haltes in het Zeeheldenkwartier en Statenkwartier, die niet door de omgeleide tramlijn 16 worden aangedaan, worden dan bediend door een extra tijdelijke buslijn die van het Statenkwartier, via de Jan Hendrikstraat en de Lutherse Burgwal naar het Centraal Station rijdt. Wanneer dit precies in werking treedt, is nog niet duidelijk.Maar daarmee is de overlast nog niet ten einde. Omdat ook het tracé op de Gravenstraat en het Buitenhof wordt aangepakt, kan er daar volgend jaar niet met trams worden gereden. Hoe lang dat precies gaat duren, is nog niet bekend. Vermoedelijk gaat het weer om een periode van acht weken. De Bruijn: 'Uiteraard zal ook hier zo goed mogelijk vervangend vervoer worden ingezet.'