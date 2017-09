ZOETERWOUDE-DORP - Vijf auto's zijn dinsdagavond op elkaar gebotst op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp. Twee rijstroken waren tijdelijk dicht, aldus de VerkeersInformatieDienst (VID). Richting Amsterdam stond een file.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt bij de kettingbotsing.