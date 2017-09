Wereldconferentie over longziekten naar Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag wordt in het najaar van 2018 een wereldconferentie gehouden over de bestrijding van tbc en andere longziekten. De zogeheten Union World Conference on Lung Health brengt ruim 4.000 artsen, wetenschappers, politici en patiënten naar de stad, meldt de gemeente Den Haag.

In 1967 was Nederland voor het laatst gastheer van het congres. De jaarlijkse wereldconferentie richt zich op tbc-bestrijding en andere longziekten zoals astma en longontsteking, maar ook op luchtvervuiling en anti-rookbeleid.Volgens congresdirecteur José Luis Castro is tuberculose de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, 1,8 miljoen mensen per jaar sterven eraan. 'Dat doet afbreuk aan de fundamentele rechten van de mens. Daarom organiseren we onze conferentie in Den Haag, een stad met een historische traditie in de strijd voor sociale rechtvaardigheid. Er is geen beter passende plek dan Den Haag om dit standpunt met de wereld te delen en tot actie op te roepen.'Naast het congres voor professionals is er ook een publieksprogramma. De wereldconferentie is van 24 tot en met 27 oktober 2018.