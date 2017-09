Paardenmarkt Valkenburg afgelast vanwege storm

Foto: Paardenmarkt Valkenburg

VALKENBURG - De paardenmarkt in Valkenburg gaat woensdag niet door. De weersverwachtingen zijn volgens de organisatie zo slecht dat de veiligheid van de paarden in het geding komt. 'Het is nog nooit gebeurd dat we het hebben afgelast, maar we durven het toch niet aan', zegt Kimberley van der Nagel.





De paardenmarkt is een begrip in Valkenburg en wordt sinds 840 gehouden. Sinds kort staat het op de Nederlandse lijst voor immaterieel erfgoed. Woensdag zou de 1073ste keer zijn.



Braderie verplaatst



Ook de braderie gaat woensdag niet door, deze is verplaatst naar donderdag. Overige activiteiten - zoals de kermis, spelletjes en het muziekprogramma - gaan wel gewoon door.



LEES OOK: Voorschoten ruilt paardenmarkt in voor paardendagen



Met pijn in het hart besloot de organisatie dinsdag de stekker uit de eeuwenoude paardenmarkt te trekken. Het KNMI heeft code oranje afgegeven en waarschuwt voor zeer zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. 'We hebben een passie voor paarden. We slaan onszelf voor het hoofd als we het door laten gaan en er gebeurt wat', zegt Van der Nagel.De paardenmarkt is een begrip in Valkenburg en wordt sinds 840 gehouden. Sinds kort staat het op de Nederlandse lijst voor immaterieel erfgoed. Woensdag zou de 1073ste keer zijn.Ook de braderie gaat woensdag niet door, deze is verplaatst naar donderdag. Overige activiteiten - zoals de kermis, spelletjes en het muziekprogramma - gaan wel gewoon door.