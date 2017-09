Politie vindt wapenarsenaal in Gouda

Archieffoto

GOUDA - Agenten in Gouda die dinsdagavond op een melding afkwamen van een schietpartij met een luchtdrukwapen, troffen in een woning aan het Middenmolenplein een compleet wapenarsenaal aan. Op een foto die de politie Gouda op Twitter heeft gezet is te zien dat er minimaal tien wapens in beslag zijn genomen.





Een van de drie is ook de melder van de schietpartij, maar zou zelf ook met een luchtdrukwapen hebben geschoten, zo laat de politie weten.



