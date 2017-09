Schippers stelt abortusklinieken in Den Haag en Leiden onder toezicht

DEN HAAG - Minister Edith Schippers van Volksgezondheid stelt Stichting Casa Klinieken, een instelling waar zeven abortusklinieken onder vallen, onder toezicht. Er zijn onder meer financiële problemen. De klinieken zitten onder andere in Den Haag en Leiden.

De koepelorganisatie waaronder de Stichting Casa Klinieken valt, ging vorige maand failliet. De stichting viel hier buiten, maar het personeel van de abortusklinieken was wel in dienst van de failliete organisatie. De medewerkers verloren hun baan en er wordt nu nieuw personeel aangenomen.'Gezien de situatie houdt de IGZ intensief toezicht op de patiëntveiligheid, kwaliteit en continuïteit van zorg', schrijft Schippers dinsdag aan de Tweede Kamer. De IGZ staat voor Inspectie voor de Gezondheidszorg.Daarnaast is er nog onderzoek gaande naar mogelijke fraude met subsidies in 2015. Onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid heeft ertoe geleid dat geld is teruggevorderd van de Stichting Casa Klinieken van te veel betaalde vergoedingen voor abortushulpverlening. Een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de zaak loopt nog.