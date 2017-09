West Wekker: Drukke ochtendspits en man opgepakt in Zoetermeerse moordzaak

DEN HAAG - Goedemorgen! Wij adviseren om je hoed goed vast te houden vandaag. Er is storm op komst! Wij hebben in ieder geval het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet, voor het geval je aan het schuilen bent. Zo krijgen we hoogstwaarschijnlijk een hele zware ochtendspits. En er is een man opgepakt in een Zoetermeerse moordzaak. Dit is de West Wekker!

Opgepast als je vandaag naar buiten gaat. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten voor de Zuid-Hollandse kust van meer dan honderd kilometer per uur. Het weerinstituut heeft daarom code oranje afgegeven. De ANWB verwacht een drukke ochtendspits.Een 26-jarige Amsterdammer is gistermiddag opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie van de Zoetermeerse René en Reneetje van Doorn. Dat meldde de politie gisteravond.Agenten in Gouda die gisteravond op een melding afkwamen van een schietpartij met een luchtdrukwapen, troffen in een woning aan het Middenmolenplein een compleet wapenarsenaal aan. Op een foto die de politie Gouda op Twitter zette, is te zien dat er minimaal tien wapens in beslag zijn genomen.De paardenmarkt in Valkenburg gaat vandaag niet door. Vanwege de slechte weersverwachtingen vreesde de organisatie dat de veiligheid van de paarden in het geding zou komen. 'Het is nog nooit gebeurd dat we het hebben afgelast, maar we durven het toch niet aan', zei Kimberley van der Nagel.Minister Edith Schippers van Volksgezondheid stelt Stichting Casa Klinieken, een instelling waar zeven abortusklinieken onder vallen, onder toezicht. Er zijn onder meer financiële problemen. De klinieken zitten onder meer in Den Haag en Leiden.In ‘Johan gaat scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest - in samenwerking met de gemeente Den Haag - in de wereld van afvalverwerking en recycling. Tien afleveringen lang gaat Johan scheiden: afval scheiden. Elke aflevering staat een afvalstroom centraal.Deze week duikt Johan in de verwerking van onze drankenkartons. Wist je dat er van jouw pak sap een wc-rol gemaakt kan worden? Johan bezoekt de fabriek waar ze de drankenkartons recyclen. In ‘Van zooi naar mooi’ zien we Haagse Zwam dat oesterzwammen kweekt op koffiedik. In de 100-challenge zien we Tineke en haar zoontje Manuel die een bijzonder oplossing hebben gevonden voor hun etensresten: een wormenhotel. In ‘De tip van Pierre’ laat Pierre zien hoe je van je drankenkarton een leuke plantenbak maakt.