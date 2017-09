LIVE: Waarschuwing voor takken op de weg en omwaaiende bomen

REGIO - Het verkeer moet woensdagochtend rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden door de harde wind. De VID waarschuwt dat op de A44 tussen Oegstgeest en Burgerveen kans is op overlast door omgewaaide bomen of takken op de weg. Er is daar veel begroeiing vlak langs de snelweg.

Houd rekening met mogelijke windvlagen. Vooral op bruggen, open vlaktes en bij het passeren van vrachtwagens

Zet de verlichting aan, ook overdag. Gebruik geen mistverlichting en controleer automatische verlichting. Bij dagrijverlichting zijn doorgaans de achterlampen niet aan. Zet 'm dus op standje dimlicht.

Rijd voorspelbaar

De grootste overlast wordt verwacht op de noord-zuidverbindingen. De zuiderstorm blaast daar vanaf de zijkant op het verkeer waardoor de kans op omwaaien groot is. De meeste hoge bomen staan nog vol in blad en zijn extra kwetsbaar met deze storm, aldus de VID.Luchthaven Schiphol heeft vanwege de ruige herfststorm een aantal start- en landingsbanen gesloten. Zo is de Polderbaan niet te gebruiken door de dwarswinden. De luchtverkeersleiding spreekt van een forse beperking die zeker gaat leiden tot vertragingen.Hoofdgebruiker KLM heeft uit voorzorg al zestig vluchten geschrapt. Het gaat om vluchten binnen Europa.Het lijkt dat veel mensen de waarschuwing voor code Oranje serieus nemen. Het is veel rustiger op de weg dan op een regulieren woensdag, meldt de ANWB.De HTM laat weten dat tram 16 niet verder rijdt dan de Elandstraat in Den Haag. Er ligt een tak op de bovenleiding bij halte Frankenslag.: Op Scheveningen dreigt een feesttent bij strandtent WIJ weg te waaien. Vijf brandweermannen zijn druk de te zekeren . 'Anders ligt hij zo bij Katwijk', vertelt de eigenaar van strandtent WIJ aan verslaggeefster Mariët Overdiep.De tent zelf wordt als verloren beschouwd zegt de eigenaar van WIJ. 'Maar mijn meubilair is zandproof en we gaan snel op zoek naar een vervangende tent voor alle feesten'.'Een seinstoring zorgt voor problemen tussen Gouda en Zoetermeer Oost en tussen Gouda en Nieuwerkerk aan den IJssel.Ploeter jij door de wind, misschien dan nog een leuk weetje van onze weerman Huub Mizee. Vorig jaar was het op 13 september 31 graden. De regio genoot van de mooiste septemberdag ooit.