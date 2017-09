'Als tak of tent valt op paarden, is ramp niet te overzien'

VALKENBURG - 'Het was een heel moeilijk besluit', vertelt Jan van der Nagel over het afgelasten van de paardenmarkt in Valkenburg die voor deze woensdag op de planning stond. Nooit eerder nam de organisatie dit besluit.

'Om 19.30 uur kwamen we dinsdag bij elkaar en hebben we besloten om het niet door te laten gaan. De regen is niet erg, maar we zitten in over de wind ', vertelt Van der Nagel. 'Een paar paarden was op dat moment al gearriveerd. Die eigenaar kwam van een plaats onder Rotterdam en hem hebben we een vergoeding gegeven om weer terug te rijden.'De organisatie wil namelijk geen enkel risico nemen . 'Als er honderd of net zoals vorig jaar 150 paarden aan de lint staan en er waait een tak van een boom en die valt op de dieren, dan is de ramp niet te overzien. Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld een tent de lucht in gaat en op de paarden terecht zou komen.'Rond de paardenmarkt wordt een braderie georganiseerd. 'Die is omgezet naar donderdag', vertelt Van der Nagel. 'Die kun je wel verplaatsen, bij een paardenmarkt gaat dit niet zomaar. De paardenmarkt wordt iets voor volgend jaar.'