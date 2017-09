Boom op auto, A13 uur lang afgesloten

DELFT - De A13 was woensdagochtend een uur lang afgesloten tussen Delft en Rotterdam Airport. Er was rond 8.00 uur een boom op de weg gevallen bij Delft-Zuid. De boom lag overdwars op de weg. Al de drie banen richting Rotterdam gingen daarom dicht.

’Ik zag op de A13 een auto rijden met een verbrijzelde voorruit’, vertelde verslaggever Lot van Bree woensdagochtend. ‘Ik vroeg me daarop af welk ongeluk er gebeurd zou zijn. Toen zag ik iets verder een forse boom op het rijgedeelte van de weg, op een auto. De boom heeft dus in ieder geval twee auto’s geraakt.’ Rijkswaterstaat liet rond 8.30 uur weten dat de bestuurder van de geraakte auto uit zijn auto was en dat hij niet gewond is geraakt.Het verkeer werd een uur lang via het tankstation Ruyven omgeleid. Verkeer kon ook omrijden via de A4 naar Schiedam. Op beide wegen ontstonden flinke files. De ANWB meldde drie kwartier vertraging.De verkeersinformatiedienst VID waarschuwde 's ochtends vroeg al dat mensen woensdag rekening moeten houden met gevaarlijke rijomstandigheden vanwege de harde wind . Het is onder meer oppassen op de A44 tussen Oegstgeest en Burgerveen. Daar is veel begroeiing vlak langs de snelweg, waardoor bomen of takken kunnen afbreken en op het wegdek kunnen belanden.Rijkswaterstaat laat weten dat de storm pas op het eind van de ochtend zijn hoogtepunt bereikt. 'De hele ochtend moeten weggebruikers nog extra alert zijn vanwege de storm.'