Brandweer: 'Bel ons alleen als het nodig is, denk na'

DEN HAAG - Bij de brandweer Haaglanden is het aantal meldingen sinds half acht woensdagmorgen fors toegenomen. Dat zegt een woordvoerder tegen Omroep West. Hij roept mensen op alleen te bellen als het nodig is. 'Denk even na, kan ik deze tak ook zelf weghalen? Dan is er al weer een melding opgelost', zegt woordvoerder Tom Kievit. De brandweer Hollands Midden doet dezelfde oproep.

Volgens Kievit heeft de brandweer Haaglanden het momenteel vooral druk met omgewaaide bomen en takken op de weg. Omdat de storm was voorspeld, heeft de brandweer daar rekening mee gehouden, vertelt Kievit. 'We hebben extra mensen achter de hand, ja. Er is natuurlijk een bepaalde vaste bezetting op een dag, maar we hebben ook veel vrijwilligers. Die hebben we gevraagd om in de buurt van de kazerne te blijven, dat is voor hen ook prettiger, als ze er vast rekening mee kunnen houden.'De brandweer zegt dat momenteel alles onder controle is. Wel krijgen ze dus erg veel telefoontjes. Kievit verwijst naar de website van de brandweer, waar te lezen valt wanneer je wel of niet de brandweer belt op een dag als vandaag. Kort weg komt het erop neer dat je momenteel alleen de brandweer belt als er sprake is van een levensbedreigende situatie, of wanneer de impact erg groot is. Dat is bijvoorbeeld wanneer doorgaande wegen belemmerd raken.'Wanneer er een boom in een tuin valt, kun je dat beter bij de gemeente melden', aldus woordvoerder Kievit.Diezelfde oproep doet de brandweer Hollands-Midden. Woordvoerder Peter Kessels: 'Wij hebben het vooral druk met omgewaaide bomen, bijvoorbeeld over de weg. Ook krijgen we veel meldingen over dak- en gevelplaten' Maar, zo nuanceert Kessels, 'Die horen nu eenmaal bij een storm.'De brandweer Hollands Midden heeft geen extra mensen ingezet, vertelt Kessels. 'Wij hebben gewoon alles in dienst staan, als het nodig is gaan ze er gewoon uit.'