Problemen HTM door storm: langere reistijd, vertraging of omleidingen

Een boom is op de bovenleiding gevallen | Foto: Regio15

DEN HAAG - De HTM waarschuwt woensdagochtend dat het openbaar vervoer ook problemen ondervindt door het ontstuimige weer. De trams en bussen hebben last van de storm en reizigers moeten daarom rekening houden met extra reistijd, vertraging of omleidingen. Zo is er een omleiding ingesteld op tramlijnen 9 en 16 door een gebroken bovenleiding bij de halte Zuiderpark.





Bus 24 moest een tijdje omrijden vanwege een gevallen boom op de Hofzichtlaan in Den Haag. De halte Kleine Loo verviel daardoor. Inmiddels is de boom verwijderd en rijdt lijn 24 weer de gebruikelijke route.



De HTM verwijst reizigers voor meer informatie naar haar

De HTM heeft bussen ingezet als vervangend vervoerd. Die rijden van de Cannenburglaan naar Vrederust en van het Parijsplein naar Vrederust, zo laat de HTM weten. Ook op tramlijn 11 zijn er problemen. Door een tak op de rails bij de Van Boetzelaerlaan op Scheveningen wordt er omgereden. Dat kan nog wel even duren, verwacht de HTM.