Gevelplaat waait van stadsdeelkantoor

Het logo van de gemeente Den Haag.

DEN HAAG - De hoofdingang van het stadsdeelkantoor op Scheveningen is woensdagochtend gesloten. Dit gebeurde nadat een gevelplaat was losgekomen. Dit kwam door de storm, laat de gemeente Den Haag weten.

De gevelplaat was afkomstig van een balkon van de woningen boven het stadsdeelkantoor.



'Voor de veiligheid is de hoofdingang van het stadsdeelkantoor tijdelijk afgesloten. Bezoekers en medewerkers kunnen via de nooduitgang aan de Badhuisstraat 302 het pand in', laat de gemeente weten.