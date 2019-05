Scheveningen ontvangt weer een flink cruiseschip: 'Maar we worden niet het nieuwe Venetië'

'Die passagiers gaan met bussen een toeristisch programma afleggen', vertelde projectdirecteur Anita Verwoest van Seaport The Hague-Scheveningen woensdagochtend. 'Zij gaan naar Den Haag, Delft, Amsterdam en Rotterdam en een aantal van hen maakt een fietstoer door het toeristische hart.'



Scheveningen heeft de ambitie om de komende jaren meer passagiersschepen te ontvangen. Vorig jaar meerde het allereerste cruiseschip aan bij de haven van Scheveningen, bij wijze van proef. Hanseatic Nature is het tweede en er volgt er nog een deze zomer.

Parel

'Scheveningen Haven is een beetje de parel van Den Haag', vertelt Verwoest. 'We zijn natuurlijk een stad aan zee. De afgelopen tijd is er heel veel gebeurd op Scheveningen Haven, qua ontwikkeling, en we zien een toekomst voor de kleinere cruiseschepen hier. Vooral omdat we kleine, op maat gemaakte excursies kunnen organiseren en heel veel faciliteiten hier hebben.' En daarvan kan Scheveningen profiteren. 'Want die bezoekers gaan ook naar de Boulevard, ze gaan hier flaneren, toeristische attracties bezoeken... Dat is heel goed voor de economie en de werkgelegenheid in het toerisme.'

Maar Scheveningen wordt niet het nieuwe Venetië, benadrukt ze. 'En het wordt hier ook niet zoals in Rotterdam of Amsterdam. Wij richten ons met name op het kleinere segment, het luxere segment. Als we een cruiseschip per maand hebben, zijn we heel tevreden. Hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen, weet ik niet. Als dit echt booming wordt, moeten we misschien overwegen maatregelen nemen. Maar zover is het op dit moment nog niet.'

'Hij past er prima in'



De Hanseatic Nature blijft woensdag vlak voor de Scheveningse kust voor anker liggen. 'Hij past er prima in, hoor', vertelt havenmeester Cees Duvekot. 'We kunnen hier schepen ontvangen tot 160 meter. Maar dit is een een speciale cruise, voor mensen die wat meer spanning en sensatie willen. Daarom gaan die met kleine tenders naar de wal toe. Dit hadden ze van tevoren aangegeven.'

Hij is blij met de plannen om in de toekomst meer cruiseschepen op Scheveningen te laten aanmeren. 'Meer bedrijvigheid, daar houd ik wel van.'