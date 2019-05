Burgerinitiatief: ‘Geef kinderen uit Haagse Rivierenbuurt voorrang op huurmarkt’

Een noodkreet van An Verwaal uit de Haagse Rivierenbuurt woensdagochtend in een commissievergadering van de gemeenteraad. Ze wil dat kinderen die geboren en getogen zijn in de wijk, voorrang krijgen als er een huurwoning vrijkomt. Om dat voor elkaar te krijgen heeft ze een burgerinitiatief ingediend. ‘Gezinnen worden uit elkaar gerukt’, zei Verwaal.

Verwaal woont al meer dan veertig jaar in de Rivierenbuurt maar de sfeer in de wijk verandert, vertelde ze in de commissievergadering. Ze was in de raadzaal om haar burgerinitiatief toe te lichten aan de raadsleden. Hagenaars kunnen een burgerinitiatief op de vergadertafel van de gemeenteraad krijgen, als ze voldoende handtekeningen hebben opgehaald. Dat is Verwaal dus gelukt.

‘We wonen in een echte volkswijk waar we trots op zijn’, vertelde Verwaal. ‘Maar de wijk verandert. Dat heeft niets te maken met de etnische achtergrond van bewoners. Er zijn nooit etnische conflicten in onze wijk. Het komt wel doordat onze volwassen kinderen niet in de wijk kunnen blijven wonen. Ze zijn gedwongen buiten de wijk een huis te zoeken.’



Geen betaalbare woningen



Volgens Verwaal komt dat vooral omdat er te weinig woningen in de wijk worden gebouwd die te betalen zijn. ‘De nieuwbouw die in de Rivierenbuurt komt, is onbetaalbaar’, zei ze. ‘Onze kinderen die in een andere wijk moeten wonen, zijn doodongelukkig. Ze sterven van de heimwee naar hun roots.’

Bewoner Ali Baghou ziet dat de saamhorigheid in de wijk verdwijnt. ‘Iedereen zit op zijn eigen eilandje. Daardoor verandert de buurt.’ Verwaal: ‘We missen de sociale cohesie. Mensen konden vroeger hun kleinkinderen naar school brengen maar dat kan niet meer. We missen elkaar.’



Beperkte oplossingen



Verwaal wil dat kinderen uit de wijk voorrang krijgen op de huurmarkt. ‘Zo kunnen onze kinderen bij ons in de buurt blijven wonen. Dat geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse kinderen.’

De noodkreet is door het stadsbestuur goed gehoord, reageerde wethouder Boudewijn Revis (VVD). Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor een voorrangsregeling beperkt omdat de wet dit niet toestaat. Het college is daarom tegen het burgerinitiatief.



'Hierdoor raakt de woningmarkt op slot'



‘Dit klinkt misschien hard en technocratisch maar dit is wel de werkelijkheid’, stelde Revis. ‘Bovendien: als iedereen in alle wijken zegt dat de woningen alleen voor de eigen bewoners is, dan komt de woningmarkt op slot te zitten.’

Wel gaat hij met woningcorporaties in gesprek om te kijken of het mogelijk is om een gewogen loting voor kinderen uit de wijk te doen. Dat betekent dat kinderen uit de wijk bij een loting voor een vrijgekomen woning, meer kans hebben. Ook bekijkt hij de mogelijkheid om woningen te reserveren voor jongeren. Revis: ‘Het labelen van woningen voor jongeren, kan misschien vanuit de gedachte dat jongeren voor ouderen zorgen.’



'Streven naar een inclusieve binnenstad'



Daarnaast zei hij te blijven bouwen voor alle inkomens. ‘We willen zorgen voor voldoende woningen en voldoende doorstroming. We blijven streven naar een inclusieve binnenstad.’