Pastoor moet 5 jaar cel in voor seksueel misbruik

Een Zittingszaal In Een Rechtbank Foto Pieter Kuipers Omroep West

De Haagse rechtbank heeft woensdag pastoor Rans D. (58) van een Ghanese kerk in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor seksueel misbruik van twee zusjes. De man mag 7 jaar zijn beroep niet meer uitoefenen en moet de slachtoffers een schadevergoeding betalen van tienduizend euro.

De rechter achtte het seksueel misbruik bewezen, ondanks het ontkennen ervan door de pastoor. Hij zou de jonge meisjes 15 jaar lang hebben betast. Dat begon toen de zusjes respectievelijk 6 en 11 jaar waren. De slachtoffers durfden er niet over te praten, omdat de pastor een autoriteit is in de Ghanese gemeenschap.

De rechter stelde dat de pastoor zijn positie had misbruikt en zich liet leiden door zijn eigen seksuele behoeftes. ‘Hij speelde een belangrijke rol in het gezin als raadgever en geestelijk leider. De pastoor zou in de toekomst kunnen kijken en wonderen verrichten.’ Dat werd volgens de rechter bij de meisjes met de paplepel ingegoten.

Inbreuk op integriteit

Er was een gesprek opgenomen, waarin het seksueel misbruik min of meer werd toegegeven, maar volgens de advocaat klopte de vertaling van het Ghanees niet. De pastoor zelf sprak van ‘een complot’ van de meisjes tegen hem. De rechter noemde de verklaringen van de zusjes echter ‘authentiek en oprecht’.

De rechter vindt dat de pastoor op een grove wijze inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van de meisjes. ‘Dit heeft een grote impact op hen en extra schrijnend is dat ze door de Ghanese gemeenschap niet serieus werden genomen.’ Bij de uitspraak was de pastoor niet aanwezig. De zusjes vielen elkaar huilend in de armen na het horen van het vonnis.