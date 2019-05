Partner van dode vrouw Frambozenstraat in Den Haag is vermist

De partner van de vrouw die vorige week dood werd gevonden in een huis aan de Frambozenstraat in Den Haag, is vermist. De man is met zijn kinderen, een tweeling van 13, naar India vertrokken. Dat zegt de ambassadeur van India, Venu Rajamony. Vorige week werd de 37-jarige bewoonster van het hoekhuis in de Haagse Vruchtenbuurt dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf.

De familie die in het huis aan de Frambozenstraat woonde, komt uit India. 'Ze waren pas kort in Den Haag. Ze waren net in het appartement aan de Frambozenstraat komen wonen,' zegt ambassadeur Venu Rajamony. 'Hij is met zijn tweeling, een jongen en een meisje, vertrokken naar India. Hij vertelde zijn familie dat er iets was gebeurd en heeft de kinderen achtergelaten bij hun grootvader.'

De politie in India is op zoek naar de man. 'We hebben contact met de politie in Den Haag en India. Ook houden we de familie in India op de hoogte,' zegt de ambassadeur, 'maar het belangrijkste is dat de kinderen veilig zijn.' Het lichaam van de overleden vrouw wordt binnenkort naar India vervoerd, daar helpt de ambassade bij.

Man verscheen niet op werk

Wanneer de man naar India is gevlogen, is niet bekend. Hij verscheen op vrijdag 17 mei niet op zijn werk, laat de politie weten. Volgens zijn werkgever Damco, een internationaal logistiek bedrijf met het hoofdkantoor in Den Haag, is op maandag 20 mei de politie gebeld. 'We kunnen bevestigen dat we op die dag een collega als vermist hebben opgegeven bij de politie. We werken samen met de autoriteiten en hopen dat hij snel en veilig gevonden wordt,' aldus de directeur van Damco.

De politie beschouwde de vermissing op 20 mei niet als urgent. 'Pas een dag later toen we meer informatie kregen, is de vermissing urgent geworden,' zegt een politiewoordvoerder. 'Toen hebben wij het huis doorzocht.' Agenten vonden in het huis de dode bewoonster. Hoe ze is overleden, is niet bekendgemaakt.

Bloemen voor de deur

Het logistiek bedrijf waar de man werkt, heeft contact met zijn familie. 'Onze gedachten gaan uit naar de familie in deze moeilijke situatie. We hebben hen onze volledige ondersteuning aangeboden.' Bij het huis aan de Frambozenstraat zijn bloemen voor de voordeur neergelegd. Omwonenden zijn geschokt: 'Dat zoiets in onze buurt gebeurt is afschuwelijk.'

