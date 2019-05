Gouda blijft langer preventief fouilleren

Burgemeester Salet zei in een verklaring dat zij het besluit om preventief te kunnen fouilleren in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie met een week heeft verlengd. De maatregel liep deze woensdagochtend om 4:00 uur af. De brandstichter(s) zijn echter nog niet gevonden. Het gebied waar kan worden gefouilleerd is uitgebreid.

De burgemeester zegt dat 'preventief fouilleren een zwaar middel is dat vooraf bekend gemaakt moet worden en ook proportioneel ingezet dient te worden.' Dat laatste is de reden dat het niet in de hele stad kan worden ingesteld. Naast het preventief fouilleren wordt de politie maximaal ingezet en zijn er in diverse wijken buurtwachten actief.

Al meer dan twintig auto's in lichterlaaie

In Gouda is het de laatste weken erg vaak raak qua autobranden. Inmiddels zijn er al meer dan twintig auto's in de brand gevlogen. In de nacht van maandag op dinsdag werden er nog drie auto's in brand gezet. Twee daarvan brandden volledig uit.

