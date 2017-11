Afval WK beachvolleybal krijgt tweede leven bij Haeghe Groep Den Haag

DEN HAAG - Van WK-banner tot iPad-hoes. De Haeghe Groep in Den Haag weet wel raad met het afval dat het WK beachvolleybal opleverde. Het bedrijf bezorgt het materiaal een tweede leven.

Het WK beachvolleybal was een groot succes. Het evenement werd door 110.000 mensen bezocht. Den Haag was een van de vier speelsteden, naast Rotterdam, Apeldoorn en Amsterdam. In Den Haag werd gespeeld op een ponton op de Hofvijver. Dat vormde het decor voor de openingswedstrijden en de finales . Volgens FIVB-president Ary Graça was het WK in Nederland 'het best georganiseerde beachvolleybaltoernooi ooit'.De banners waarmee aandacht werd gevraagd voor het sportevenement zijn begin juli, toen het toernooi eindigde, opgeborgen. Bij de Haeghe Groep wordt van het materiaal uiteenlopende leuke spullen gemaakt.