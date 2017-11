Nelis Middel is al 19 jaar hovenier in de Japanse tuin in Den Haag: 'Het verveelt nooit'

De Japanse tuin in Den Haag. | Archieffoto

DEN HAAG - Nelis Middel werkt al 27 jaar voor de Haeghe Groep en van die 27 jaar is hij 19 jaar hoofdtuinman in de Japanse Tuin op landgoed Clingendael in Den Haag. 'Ik kwam bij de Haeghe Groep terecht omdat ik heel slecht kon leren. Ik kan moeilijk lezen en al helemaal niet rekenen. Daarom ben ik erg blij dat ik hier kan werken in de Japanse Tuin,' vertelt hij terwijl hij bamboe snoeit.

Geschreven door anita janssen

Nelis Middel is het hele jaar bezig met onkruid wieden, snoeien van takken en planten bemesten. Meestal alleen, maar in de herfst krijgt hij hulp van collega’s voor het bladruimen, takken snoeien en om de sloten uit baggeren. Voorman Ab Lems komt met een kettingzaag aangelopen: 'er zijn gelukkig geen bomen omgewaaid door de storm, maar we moeten wel even wat takken wegzagen.' Hij trekt de kettingzaag aan en begint fanatiek te snoeien.



'De Japanse Tuin bestaat sinds het jaar 1910. Per jaar komen er gemiddeld 70.000 bezoekers. Sinds 2001 staat de Japanse Tuin op de Rijksmonumentenlijst. De tuin is zes weken per jaar open voor publiek. Dit is zo kort in verband met het behoud van de tuin.'



Boeddha brengt geluk



'In oktober zijn we ook nog twee weken open. Dan zal het ook wel weer druk worden,' zegt Nelis. Hij draait zich om en loopt weg om de Boeddha in de tempel neer te zetten. 'Die brengt voorspoed en geluk,' aldus de tuinman.