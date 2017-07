Nu al meer moorden in de regio dan in heel 2016

Foto: ANP

DEN HAAG - In het eerste half jaar van 2017 zijn er meer mensen in de regio vermoord dan in heel 2016. In totaal kwamen de eerste zes maanden acht mensen door een misdrijf om het leven, vorig jaar waren dat er zeven. De politie onderzoekt nog twee zaken, waarbij ze rekening houden met een misdrijf.

Door: Sander Knura Correctie melden