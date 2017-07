Omstreden arts niet verder onderzocht

DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat geen onderzoek meer doen naar de omstreden arts Roger C. uit Leidschendam. Dat laat een woordvoerder weten in reactie op vragen van Omroep West. De dokter kwam in opspraak door een televisie-uitzending van Undercover in Nederland met Alberto Stegeman, waarin was te zien hoe de arts een diagnose stelde zonder een patiënt gezien te hebben. Ook ontraadde hij kankerpatiënten om naar een specialist te gaan of zich te laten opereren.

'De inspectie heeft oriënterend onderzoek gedaan naar aanleiding van de televisie-uitzending van Undercover NL over de zorgverlening door de heer C., destijds antroposofisch arts', laat de woordvoerder van de inspectie weten. 'De heer C. heeft zichzelf uitgeschreven uit het BIG-register en heeft zijn werkzaamheden in de zorg beëindigd. De inspectie ziet geen reden voor verder onderzoek naar mogelijke risico’s voor de patiëntveiligheid.'Aan de uitzending van Undercover in Nederland werd ook meegewerkt door Menso Westerouen van Meeteren van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is ook oud-seniorinspecteur gezondheidszorg. Westerouen van Meeteren toont zich verbaasd over de recente beslissing van de inspectie: 'Het gaat erom dat deze meneer dan ook daadwerkelijk geen patienten meer behandelt. Of hij wel of niet in het BIG-register staat ingeschreven, daar trekken mensen in dit soort kringen zich weinig van aan, zo leert de ervaring, helaas.'In de uitzending van Undercover in Nederland was te zien hoe de man aan de hand van een zogeheten 'pendel' diagnoses stelde en wist te vertellen dat iemand - die zelf niet fysiek in de praktijk aanwezig was - géén kanker had. Een pendel is een draad waaraan een voorwerp hangt, dat zou bewegen door energiestromen. Aan de hand van die bewegingen zouden dan antwoorden op vragen worden gegeven vanuit een hogere macht.C. zelf wil dinsdag niet reageren. 'Geen commentaar', zo laat hij per e-mail weten aan Omroep West. Op zijn website liet hij eerder weten niet meer als arts aan de slag te gaan en zich uit te schrijven uit het BIG-register. Of het ook betekent dat hij zich niet meer bezighoudt met bijvoorbeeld pendelen of het verstrekken van medische adviezen is niet duidelijk. Tegen een andere arts wiens praktijken in de uitzending van Undercover in Nederland werden belicht, de heer B., loopt het onderzoek volgens de IGZ nog.