Romeins verleden in Katwijk meer zichtbaar: 'Geschiedenis beleven'

KATWIJK - Katwijk is trots op het rijke Romeinse verleden van de gemeente en wil daar geïnteresseerden meer van laten zien. Op markante punten binnen de gemeente zijn tafels en banken neergezet, waar mensen in de geschiedenis kunnen duiken. Die punten zijn met elkaar verbonden, zodat lopend of fietsend een geschiedenisroute kan worden afgelegd.

'Katwijk was in het Romeinse rijk een belangrijk knooppunt', weet wethouder Jacco Knape. 'Ook richting Engeland.' In de gemeente zijn onder meer resten van twee castella - waar soldaten gelegerd waren - gevonden en fort Brittenburg zou zich daar bevonden hebben. Maar van die historische plekken is weinig te zien.'Eigenlijk niks', beaamt Knape. 'Alles zit in de grond .' Dat is wat archeologie betreft goed, omdat je het zo het best kunt bewaren. Maar de gemeente wil graag zichtbaar maken wat er zich zoal in de grond bevindt.Dat is namelijk de moeite waard, betoogt Knape. 'Het kwam in het Romeinse Rijk bijna nergens voor dat één plaats twee castella had', legt hij uit. 'En fort Brittenburg ligt nu waarschijnlijk in zee. Dat dit fort nooit gevonden is, maakt de geschiedenis een beetje spannend.'Er zijn eerder al informatiepanelen geplaatst over de geschiedenis van Katwijk. Nu heeft de gemeente met tafels en banken vier historische plekken gemarkeerd. Door van plek naar plek te wandelen of fietsen ontstaat een soort netwerk van de plaatsen waar dingen uit het Romeinse Rijk gevonden zijn.Op de 'gemarkeerde' plekken vinden mensen een houten 'tablet', waarop informatie te lezen is over de Romeinse geschiedenis op die plekken en wat daar opgegraven is. 'Bijvoorbeeld scherven, een paardenschedel die het boerenleven uit die tijd markeert en muntslagen', vertelt Knape. 'Daarnaast hebben we eenlaten ontwikkelen, waarmee je visueel in fort Brittenburg of het castellum staat. Bij de vier rustpunten word je naar die app verwezen. Zo kun je beleven wat hier vroeger gebeurde.'