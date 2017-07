Naturalis ontwerpt nieuw postzegelvel over de Noordzee

Het leven in de zee (Foto: PostNL)

Het leven in de vloedlijn en op het strand (Foto: PostNL)

De illustratoren van Naturalis hebben geprobeerd de biodiversiteit rondom de Noordzee in beeld te brengen. Ze hebben daarvoor een selectie gemaakt tussen planten en dieren. Zo is er een zegel met daarop de zeevogel Jan-van-gent, die kenmerkend is voor de Noordzee, en symbool staat voor de lucht. Het leven in zee wordt geïllustreerd door een rode poon en een noordzeekrab in de branding.Voor de vloedlijn hebben de tekenaars zich gebogen over blaaswier en zeewier. Het strand, als laatste, is geïllustreerd door nonnetjes, strandschelpen en het eikapsel van een gevlekte rog.De postzegels zijn zeer gedetailleerd getekend. 'Indrukwekkend', volgens marketingdirecteur van PostNL Ludo Vroom. 'De tekenaars hebben bijvoorbeeld de schubben van de vissen geteld en de Jan-van-gent in zijn vlucht getekend om op deze manier alle belangrijke kenmerken te benadrukken.'Ook Naturalis is tevreden met het resultaat: 'De schoonheid van de natuur is terug te zien op deze postzegels. Het zijn stuk voor stuk doodgewone dieren en planten, die we iedere dag kunnen zien, maar schitterend zijn vastgelegd door onze tekenaars', vertelt algemeen directeur Edwin van Huis.Onderzoek naar granaten NaaldwijksevaartNieuwe postzegels of niet, in de toekomst wordt onze post mogelijk op minder dagen bezorgd. Dat maakte minister Kamp van Economische Zaken maandag bekend. De post is niet meer het belangrijkste communicatiemiddel en daarom moet er worden nagedacht over maatregelen om de postbezorging betaalbaar te houden.